Szijjártó: Maďarsko sa politicky dohodlo s Katarom na dodávkach plynu

Budapešť/Dauha 14. decembra (TASR) - Maďarsko bude môcť v budúcnosti nakupovať zemný plyn z Kataru. Vyplynulo to zo záverov stredajších politických rokovaní maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v katarskej Dauhe. Uviedla to agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Katar má tretie najväčšie zásoby zemného plynu na svete a je na druhom mieste v celosvetovom rebríčku vo vývoze skvapalneného zemného plynu (LNG), pripomenul Szijjártó.



Ak Chorvátsko v súlade so svojimi prísľubmi rozšíri kapacity svojho LNG terminálu, ktorého je Maďarsko hlavným zahraničným užívateľom, potom podľa maďarského ministra bude môcť katarský plyn do troch rokov zohrávať úlohu v zásobovaní Maďarska.



Šéf maďarskej diplomacie vyzval na uprednostnenie korektnej spolupráce s Katarom namiesto jeho kritizovania a poúčania. Ako dodal, Maďarsko a Katar majú k vojne na Ukrajine rovnaký postoj. "Obaja odsudzujeme vojnu a zároveň obaja chceme mier," povedal a zdôraznil, že to možno dosiahnuť iba rokovaniami, preto musia komunikačné kanály zostať otvorené.