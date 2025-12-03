< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Maďarsko Ukrajine nedá peniaze ani zbrane
Šéf maďarskej diplomacie tiež kritizoval ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
Brusel 3. decembra (TASR) - Maďarsko na Ukrajinu nedodá žiadne zbrane, neposkytne jej ani žiadne finančné prostriedky a plne podporuje mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa. V stredu sa tak vyjadril maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Brutálny vojnový fanatizmus zachvátil európskych členov NATO. To ich zaslepuje a robí neschopnými prijímať racionálne rozhodnutia,“ povedal Szijjártó, podľa ktorého hlavní európski členovia NATO podkopávajú Trumpove mierové snahy.
Šéf maďarskej diplomacie tiež kritizoval ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Takéto konanie je podľa neho „poburujúce“ a ohrozuje energetické dodávky do Maďarska.
Agentúra Reuters v stredu s odvolaním sa na svoj zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR informovala, že Ukrajina pri útoku v pondelok zasiahla v ruskej Tambovskej oblasti ropovod Družba, ktorým tečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Pri útoku bolo použité výbušné zariadenie odpálené na diaľku.
