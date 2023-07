Szijjártó: Maďarsko urobí všetko pre stabilitu Bosny a Hercegoviny

Budapešť 14. júla (TASR) - V záujme zodpovednej susedskej politiky Maďarsko urobí všetko pre to, aby si západný Balkán vrátane Bosny a Hercegoviny mohol dlhodobo zachovať stabilitu a mier. Uviedol to v piatok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom bosnianskej diplomacie Elmedinom Konakovičom. S odvolaním sa na server tenyek.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Uprostred súčasných ťažkostí nepotrebujeme v Európe ďalšie bezpečnostné výzvy. Mier, stabilita a pokoj na západnom Balkáne sú v tejto oblasti kľúčové, najmä pre susedné Maďarsko," podčiarkol Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie vyjadril radosť z toho, že maďarské firmy zohrali úlohu v modernizácii energetiky v Bosne, vo využívaní obnoviteľných energií, v oblasti leteckej dopravy aj vo vodohospodárstve.



Podľa jeho slov západnému Balkánu sa dá najlepšie pomôcť nepretržitým dialógom so zvolenými lídrami a rešpektovaním vôle tamojších občanov. Szijjártó tiež odmietol hrozby sankciami voči krajinám západného Balkánu.