Szijjártó: Maďarsko urobí všetko pre mier a rozvoj západného Balkánu

Budapešť 14. mája (TASR) - Maďarsko počas svojho predsedníctva v Európskej únii, ktoré sa začína v júli, urobí všetko, čo je v jeho silách, aby prispelo k stabilite, mieru a rozvoju západného Balkánu. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov šéfa maďarskej diplomacie najlepším spôsobom na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je urýchliť európsku integráciu.



Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom kosovskej vlády Besnikom Bislimim povedal, že Európska únia je dnes v období úpadku, je zjavne v zlom stave, preto potrebuje nový impulz a silu. Novým zdrojom by mohol byť práve západný Balkán, dodal.



"Západný Balkán je komplikované miesto. Som presvedčený, že treba hľadať spoločného menovateľa a spoločným menovateľom pre západný Balkán by mohla byť európska integrácia, ktorú treba urýchliť," podčiarkol Szijjártó. Podľa jeho slov krajiny tamojšieho regiónu čakajú na svoje prijatie v priemere vyše štrnásť rokov a že ak EÚ tento proces neurýchli, bude spochybnená dôveryhodnosť politiky rozširovania.



Maďarsko podľa maďarského ministra podporuje všetky iniciatívy a procesy, ktoré podporujú mier, rozvoj a stabilitu regiónu, a preto Budapešť verí v úspech dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Maďarsko sa dlhodobo fyzicky podieľa na zabezpečovaní stability Kosova. V súčasnosti ide o najväčšiu zahraničnú vojenskú úlohu Maďarska, v rámci ktorej dodnes slúži 411 ľudí a Maďarsko bolo istý čas aj veliteľom mierovej misie NATO v Kosove.



"Počas nášho predsedníctva urobíme všetko pre to, aby sa finančné zdroje Európskej únie na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán využili čo najlepšie na celom západnom Balkáne, vrátane Kosova," uzavrel Szijjártó.