Szijjártó: Maďarsko v Bruseli odmietne nákup streliva pre Ukrajinu

Budapešť 20. marca (TASR) - Maďarsko nepodporí nové návrhy Európskej únie na nákup a dodanie streliva pre Ukrajinu, uviedol v pondelok na Facebooku pred odletom do Bruselu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie sa zúčastní na zasadaní Rady EÚ pre zahraničné veci, pričom ministri zahraničných vecí sa popoludní majú stretnúť s ministrami obrany EÚ.



"Žiaľ, na stôl sa dostávajú nové návrhy podporujúce vojnu, tentoraz o spoločnom nákupe munície a jej odovzdaní Ukrajine. Stúpa tlak, ktorý na nás vyvíjajú, chcú nás zatiahnuť do vojny, ktorá je v susedstve. My sme však vytrvalí, pretože vôľa maďarského ľudu je jasná: musíme zostať mimo tejto vojny," formuloval Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)