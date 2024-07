Szijjártó: Maďarsko vidí šancu na mier na Ukrajine, ak sa Trump vráti

Washington 10. júla (TASR) - Maďarsko vníma prípadný návrat bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ako "šancu na mier" na Ukrajine, povedal minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu vo Washingtone, kde sa začal vrcholný summit Severoatlantickej aliancie, ktorý by podľa očakávaní väčšiny spojencov mal vyslať jasný signál o podpore pre Kyjev.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra Reuters, maďarský premiér Viktor Orbán minulý týždeň zavítal do Moskvy na tzv. mierovú misiu. Táto jeho iniciatíva však niektorých spojencov Maďarska v NATO rozhnevala, pričom uviedli, že legitimizuje nároky ruského prezidenta Vladimira Putina na ukrajinské územie zabraté od ruskej invázie v roku 2022.



Summit lídrov NATO sa vo Washingtone koná v čase, keď je americký prezident Joe Biden pod tlakom, aby po katastrofálnej TV debate s Trumpom odstúpil zo súboja o Biely dom. Táto debata totiž posilnila Trumpa v prieskumoch a vyvolala medzi spojencami obavy o to, ako bude republikánsky kandidát pristupovať k aliancii NATO a k vojne na Ukrajine.



V rozhovore pre agentúru Reuters vo Washingtone Szijjártó uviedol, že cieľom Maďarska je ukončiť vojnu prostredníctvom mierových rokovaní za účasti Ruska aj Ukrajiny.



"Myslím si, že musí byť veľmi silný vonkajší vplyv, aby sme ich prinútili aspoň rokovať," povedal Szijjártó. "Kto má na to v najbližšom období? Jedine prezident Trump, ak bude zvolený," uviedol šéf maďarskej diplomacie.



Nedávne stretnutia Orbána s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ukázali veľkú vzdialenosť medzi oboma stranami a ostatní západní lídri neboli ochotní alebo schopní ich spojiť, dodal.



Trump svojho času povedal, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Neponúkol síce podrobný plán, ako to urobiť, ale agentúra Reuters minulý mesiac uviedla, že poradcovia bývalého prezidenta mu predložili plán na ukončenie vojny čiastočne podmienením akejkoľvek budúcej pomoci Kyjevu účasťou Ukrajiny na mierových rokovaniach.



"Vidíme šancu na mier, ak prezident Trump zvíťazí. Vidíme šancu na dobré vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi, ak zvíťazí prezident Trump," konštatoval Szijjártó.



Postoj Maďarska k Ukrajine je v rozpore s postojom ostatných vedúcich predstaviteľov NATO - vrátane Bidena -, ktorí sa domnievajú, že Kyjev by sa mal rozhodnúť, kedy bude rokovať o ukončení vojny. Ukrajina tvrdí, že sa nevzdá žiadneho územia.



Szijjártó sa predtým stretol s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom, ktorý deklaroval, že iniciatívy na ukončenie vojny na Ukrajine by nemali byť založené na ruských naratívoch.



Maďarský minister tiež uviedol, že Maďarsko nevníma Rusko ako hrozbu pre NATO alebo členov Európskej únie, a uviedol, že ruskí lídri sú "racionálni" a neriskovali by priamy konflikt so Západom.



Očakáva sa, že spojenci NATO podpíšu vo Washingtone dohodu o vyzbrojovaní ukrajinskej armády a výcviku pre jej vojakov. Na margo toho Szijjártó povedal, že Maďarsko nestojí NATO v ceste k schváleniu plánu, ale nebude sa na ňom podieľať.



Objasnil, že Maďarsko v tomto pláne vidí "obrovské riziko eskalácie". Podotkol, že vojna na Ukrajine sa inak javí "z niekoľkohodinovej cesty autom" alebo "počas 10-hodinového letu". Poukázal aj na ťažkú situáciu ukrajinských utečencov v Maďarsku, ako aj etnických Maďarov vo vnútri Ukrajiny.