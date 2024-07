Szijjártó: Maďarsko víta návštevu talianskej premiérky v Pekingu

Budapešť 31. júla (TASR) - Maďarsko víta skutočnosť, že predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová v utorok pricestovala do Pekingu a rokovala s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, uviedol v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Potešujúce je podľa Szijjártóa najmä vyhlásenie Meloniovej, že Čína je nevyhnutne dôležitým partnerom v dialógu v čoraz neistejšom medzinárodnom prostredí.



"Úprimne dúfame, že ani Európska únia, a ani žiadny líder členských krajín EÚ nezaútočí na taliansku premiérku kvôli jej návšteve v Pekingu," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó označil za potešujúce, že si za rokovací stôl sadla predsedníčka vlády európskej krajiny, ktorá je členom G7, a čínsky prezident. V súčasnej "extrémne aktívnej" medzinárodnej situácii môžu byť riešením len diplomatické kanály a dialóg, podčiarkol Szijjártó.



Meloniová pricestovala v utorok do Pekingu na svoju prvú návštevu Číny od nástupu do funkcie pred takmer dvoma rokmi. V pondelok pri stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu vyzdvihla Čínu ako dôležitého partnera pri zvládaní globálneho napätia.