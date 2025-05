Szijjártó: Maďarsko vyhostilo dvoch ukrajinských špiónov

Budapešť 9. mája (TASR) - Maďarsko vyhostilo dvoch ukrajinských špiónov pracujúcich pod diplomatickým krytím. Podľa servera telex.hu to oznámil v piatok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„My Maďari chceme mier a odmietame vojnu, nedovolíme, aby bolo Maďarsko zatiahnuté do vojny. To sú niektoré z dôvodov diskreditačnej kampane, ktorú spustila Ukrajina. Navyše Maďari v súčasnosti rozhodujú o tom, či sa Ukrajina má stať členom EÚ,“ povedal Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku v po tom, čo Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v piatok dopoludnia oznámila zadržanie dvoch príslušníkov maďarských tajných služieb.



„Dnes boli z Maďarska vyhostení dvaja agenti pracujúci pod diplomatickým krytím na ukrajinskom veľvyslanectve v Budapešti. Rozhodnutie v tomto zmysle bolo v uplynulých minútach odovzdané ukrajinskému veľvyslancovi v Budapešti,“ dodal šéf maďarskej diplomacie.



SBU podozrieva dvojicu príslušníkov maďarských tajných služieb ich zo zhromažďovania spravodajských informácií v Zakarpatskej oblasti susediacej s Maďarskom, okrem iného o polohe systémov protivzdušnej obrany.



„SBU prvýkrát v histórii Ukrajiny odhalila sieť agentov maďarskej vojenskej rozviedky, ktorá vykonávala špionážnu činnosť v neprospech našej krajiny,“ uvádza sa v jej vyhlásení.



Táto sieť mala podľa SBU okrem zhromažďovania informácií zisťovať názory miestnych obyvateľov Zakarpatskej oblasti, najmä scenáre ich správania v prípade vstupu maďarských vojsk do tohto regiónu.



Obaja podozriví boli vraj pod dohľadom maďarského vojenského spravodajského dôstojníka, ktorého SBU už identifikovala. Jedným zo zadržaných údajných agentov je 40-ročný bývalý vojak z ukrajinského mesta Berehovo, ktorého maďarská strana vraj naverbovala v roku 2021. Aktivovaný bol podľa SBU v septembri 2024.



Druhým zadržaným je bývalý príslušník ukrajinských ozbrojených zborov, ktorý odišiel do výslužby v roku 2025, tvrdí SBU.



„Je zrejmé, že na Ukrajine sa často používa protimaďarská propaganda, ktorá sa v mnohých prípadoch ukázala ako úplne nepodložená,“ znela dopoludnia prvá reakcia Szijjártóa pre televíziu ATV.



Šéf maďarskej diplomacie vyzval všetkých, aby boli opatrní v prípade akýchkoľvek správ, ktoré sa objavia „v takejto ukrajinskej propagande“. Naznačil, že od ukrajinskej strany zatiaľ nedostali oficiálne informácie. „Len čo dostaneme akékoľvek podrobnosti alebo oficiálne informácie, budeme sa s tým môcť zaoberať. Dovtedy by sa to malo brať ako propaganda, s ktorou treba zaobchádzať opatrne,“ dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)