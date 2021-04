Szijjártó: Maďarsko nevyhostí ruských diplomatov

Budapešť 29. apríla (TASR) – Maďarsko v kauze výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach vyjadrilo solidaritu Českej republike, zatiaľ však ďalšie kroky neplánuje, povedal vo štvrtok pre komerčnú televíziu RTL šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Budapešť teda podľa jeho slov ruských diplomatov nevyhostí, ako to urobili zvyšné krajiny Vyšehradskej štvorky – Česko, Poľsko a Slovensko, ale aj pobaltské štáty.



Moskva v stredu oznámila, že Rusko vyhostí troch pracovníkov slovenského veľvyslanectva v Moskve v odvete za gesto solidarity Slovenska s Českou republikou v kauze výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach. Územie Ruska budú musieť do týždňa opustiť aj dvaja zamestnanci litovského veľvyslanectva a po jednom zamestnancovi diplomatických misií Lotyšska a Estónska,



Česká republika 17. apríla oznámila, že vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Rusko v odvete oznámilo vyhostenie 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Spravodajský server hirklikk.hu s odvolaním sa na webový server euractiv.com pripomenul, že predsedovia vlád V4 prijali v pondelok spoločné vyhlásenie odsudzujúce Rusko, avšak tvrdšie sformulovanému postoju, ktoré navrhovalo Poľsko, zabránil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Varšava navrhovala vyzvať Moskvu, aby zastavila projekt plynovodu Severný prúd 2, spájajúci Rusko s Nemeckom, pričom do tohto vyhlásenia voči Rusku chcela zakotviť aj rozhodné stanovisko k Ukrajine a Bielorusku.