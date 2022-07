Szijjártó: Maďarskom možno denne previezť 4000 ton obilia z Ukrajiny

Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarsko prispeje k úsiliu na zmiernenia krízy pri exporte ukrajinského obilia, pričom doposiaľ zabezpečilo prevoz 368.000 ton cez svoje územie, oznámil v pondelok v Bruseli v prestávke rokovania ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe správy agentúry MTI.



"Všetky kroky, ktoré spôsobia predĺženie vojny na Ukrajine, a ktoré okrem iného môžu spôsobiť aj svetovú potravinovú krízu a s ňou súvisiace vážne riziká, sú v rozpore so záujmami Maďarska," podčiarkol Szijjártó.



Maďarský minister pripomenul, že Ukrajina a Rusko sa podieľajú na globálnom exporte obilia 30 percentami, v prípade slnečnice to je až 80 percent. Tohtoročný export obilia z Ukrajiny klesne o 25 miliónov ton, pričom poľná produkcia na Ukrajine klesla na polovicu.



"Zhruba 400 miliónov ľudí čelí vplyvom dôsledkov vojny potravinovým ťažkostiam," konštatoval Szijjártó. Maďarsko v snahe prispieť k zmierneniu krízy podľa jeho slov zabezpečilo doposiaľ tranzit 368.000 ton obilia z Ukrajiny, pričom denne je schopné zabezpečiť tranzit až 4000 ton obilia a nedávno sa rokovalo o možnostiach zvýšenia tohto množstva.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok v Bruseli vyhlásil, že ruská blokáda ukrajinských prístavov ohrozuje dodávky obilia pre desaťtisíce ľudí, ktorí sú vystavení nebezpečenstvu hladu, a musí sa skončiť.



"Najznepokojujúcejší je nedostatok jedla v mnohých krajinách sveta a jedlo tam nie je, lebo Rusko blokuje export ukrajinského obilia," povedal Borrell novinárom po príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ. "Pre mnohých ľudí je to otázka života a smrti," varoval. Rusko musí podľa jeho slov odblokovať prístavy v Čiernom mori a umožniť vývoz obilia.



Borrell prisľúbil, že európski spojenci urobia, čo je v ich silách, aby Kyjevu pomohli s transportom obilia po súši a loďami po Dunaji. Dodal však, že ukrajinské prístavy zohrávajú vo vývoze obilia základnú úlohu. Vyjadril tiež nádej, že tento týždeň by sa mohlo v tejto otázke podariť dosiahnuť dohodu s Moskvou.