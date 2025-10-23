< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Mierový summit v Budapešti bude, zatiaľ nie je známe kedy
Američania sa podľa Szijjártóa myšlienky mierového summitu vôbec nevzdali, otázkou je načasovanie a kedy sa dokončia prípravné práce, aby summit prebehol úspešne.
Autor TASR
Budapešť/Washington 22. októbra (TASR) - Mierový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti sa uskutoční, zatiaľ však nie je presne známe, kedy sa tak stane. Podľa servera telex.hu to oznámil v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí s šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom vo Washingtone, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó uviedol, že jeho stretnutie s Rubiom prebehlo vo vynikajúcej atmosfére, pričom sa diskutovalo aj o nadchádzajúcej návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána vo Washingtone.
Rubio podľa slov šéfa maďarskej diplomacie povedal, že prípravy prebiehajú, ale americká strana vidí zmysel summitu len vtedy, „ak môže priniesť skutočné výsledky, ak bude mať výsledok, ktorý bude uspokojivý pre všetkých a ktorý môže priblížiť dlhodobý udržateľný mier v strednej Európe“.
Najväčšou prekážkou na ceste k mierovému summitu v Budapešti je výzva Trumpa na zmrazenie frontových línií a okamžité prímerie medzi Rusmi a Ukrajincami. Ukrajina naznačila, že túto podmienku prijme, avšak Rusi ju odmietli, píše server.
Szijjártó poprel, že by sa rokovania medzi americkým a ruským ministerstvom zahraničných vecí zastavili a podľa neho „niet pochýb o tom“, že ak sa mierový summit úspešne pripraví, uskutoční sa v Budapešti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
