Szijjártó: Migranti a prevádzači strieľali po sebe aj na pohraničníkov

Budapešť/Ženeva 5. októbra (TASR) - Migranti a prevádzači nedávno pri maďarských hraniciach strieľali z automatických zbraní nielen po sebe, ale aj po príslušníkoch maďarskej pohraničnej stráže, čo vytvára úplne novú situáciu. Medzinárodné spoločenstvo by sa preto malo zamerať na čo najrýchlejšie riešenie príčin nelegálneho prisťahovalectva, a nie na jeho podporu. Podľa agentúry MTI to povedal vo štvrtok v Ženeve maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na panelovej diskusii Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) šéf rezortu tiež uviedol, že Maďarsko leží na momentálne najaktívnejšej európskej migračnej trase, preto čelí silnému migračnému tlaku.



Szijjártó podotkol, že vlani v Maďarsku zaregistrovali zhruba 275.000 pokusov o ilegálne prekročenie hraníc, pričom tento rok ich doteraz bolo 155.000.



Maďarský minister pripomenul zodpovednosť vlády za ochranu občanov a vyjadril nádej, že IOM by mohla poslúžiť ako platforma pre rozumný dialóg, pretože terajšia diskusia v Bruseli iba podporuje migráciu a motivuje prevádzačov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)