Szijjártó: MOL zvýši export ropy do Srbska
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Belehrad 26. novembra (TASR) - Srbsko sa môže spoľahnúť na Maďarsko v zabezpečení dodávok energií a ropná spoločnosť MOL v decembri 2,5-násobne zvýši prepravu ropy a ropných produktov do Srbska, čím pomôže susednej krajine v krízovej situácii. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v stredu v Belehrade maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so srbskou ministerkou energetiky Dubravkou Dedovičovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V novembri MOL zdvojnásobil svoje dodávky do Srbska. V decembri ich ešte zvýši, takže v poslednom mesiaci roka MOL zvýši dodávky ropy a ropných produktov 2,5-násobne,“ oznámil Szijjártó.
V tejto súvislosti poukázal na to, že požiar v rafinérii spoločnosti Százhalombatta v októbri neovplyvňuje príslušné plány.
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii. Podľa neho hrozí zvýšenie cien pohonných hmôt a nevylúčil, že krok USA pôvodne namierený proti Rusku by mohol poškodiť aj srbský finančný systém.
Srbská ropná spoločnosť NIS prevádzkuje jedinú rafinériu v Srbsku a väčšinovo ju ovládajú ruskí vlastníci. NIS v utorok oznámila, že bez ďalších dodávok by jej závod v Pančeve čelil do konca týždňa úplnému odstaveniu.
Szijjártó na belehradskom stretnutí Stredoeurópskej iniciatívy kritizoval Európsku úniu, ktorá podľa jeho slov prijala zlé opatrenia v reakcii na krízy spôsobené nelegálnym prisťahovalectvom, pandémiou koronavírusu i vojnou na Ukrajine, zatiaľ čo Maďarsko na ne reagovalo správne. „A teraz čelíme úplnému zlyhaniu európskej stratégie týkajúcej sa vojny, ktorá nakoniec vojnu globalizovala namiesto toho, aby ju izolovala,“ dodal.
EÚ má podľa šéfa maďarskej diplomacie za sebou tri veľké výzvy a tri zlyhania. „Teraz však máme historickú šancu ukončiť vojnu, ktorá prebieha v našom susedstve a za ktorú všetci platíme cenu, hoci za ňu nenesieme žiadnu zodpovednosť,“ podčiarkol Szijjártó a vyjadril nádej, že ochota prijať nový mierový plán bude teraz silnejšia ako úsilie tých, ktorí ho majú snahu brzdiť.
