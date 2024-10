Szijjártó: Na budúci týždeň sa otvoria prístupové kapitoly s Albánskom

Budapešť 11. októbra (TASR) - V utorok sa v Luxemburgu uskutoční medzivládna konferencia medzi Európskou úniou a Albánskom a otvoria sa prvé prístupové kapitoly pre členstvo krajiny v EÚ, oznámil v piatok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI.



Otvorenie kapitol znamená skutočný začiatok rokovaní o členstve krajiny v EÚ, uviedol Szijjártó, ktorý bude konferencii predsedať spolu s albánskym premiérom Edi Ramom. Podľa Szijjártóa ide o historický úspech, ktorý sa podarilo dosiahnuť počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ.



Maďarský minister pripomenul, že práve urýchlenie prístupového procesu krajín západného Balkánu patrí medzi hlavné priority maďarského predsedníctva. To trvá od júla do konca tohto roka.



Szijjártó spresnil, že v utorok sa otvoria kapitoly týkajúce sa justičného systému, bezpečnosti, verejného obstarávania či finančných auditov. Podľa neho je Tirana pripravená otvoriť aj niekoľko ďalších kapitol a zdôraznil, že maďarské predsedníctvo bude naďalej až do konca roka na ich otvorení pracovať. Pre balkánsku krajinu zároveň prisľúbil pomoc aj po skončení predsedníctva s cieľom úspešne uzavrieť zložitý prístupový proces.



Tridsaťpäť prístupových kapitol je zoskupených do šiestich oblastí. Kapitoly pokrývajú všetky legislatívne aspekty a uzatvárajú sa jednotlivo, na odporúčanie Európskej komisie (EK) jednomyseľným súhlasom všetkých členských štátov v rámci Rady EÚ.



Rokovania o niekoľkých kapitolách môžu prebiehať súčasne. Keď sú všetky kapitoly uzavreté, EK odporučí kandidátsku krajinu na členstvo a krajina podpíše prístupovú zmluvu, ktorá stanoví dátum pristúpenia. Zmluvu musí ratifikovať všetkých 27 členských štátov a Európsky parlament, ktorý text schvaľuje nadpolovičnou väčšinou.



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009 a štatút kandidátskej krajiny mu bol udelený v júni 2014. EÚ usporiadala prvú medzivládnu konferenciu s Albánskom v júli 2022.