Szijjártó: Namiesto Ukrajiny je naším energetickým partnerom Bulharsko

Budapešť 2. júna (TASR) - Namiesto Ukrajiny sa kľúčovým energetickým partnerom Maďarska stalo Bulharsko, konštatoval to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom bulharskej diplomacie Georgom Georgievom. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Bez tranzitnej úlohy Bulharska by dnes nebolo možné zaručiť energetickú bezpečnosť našej krajiny. V súčasnej geopolitickej situácii sa Bulharsko stalo jedným z najdôležitejších energetických partnerov Maďarska,“ povedal Szijjártó.



Maďarský minister zdôraznil, že zatiaľ čo Ukrajina bráni toku energetických nosičov, Bulharsko koná ako spoľahlivá a predvídateľná tranzitná krajina, čím zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní energetickej bezpečnosti Maďarska.



Szijjártó dodal, že v dôsledku chybných rozhodnutí prijatých v Bruseli v posledných rokoch európsky kontinent zápasí s pretrvávajúcou energetickou krízou, ktorú len zhoršilo uzavretie plynovodov Ukrajinou.



„Je to hrozba dodávok energie do Maďarska a stredoeurópskeho regiónu,“ poznamenal šéf maďarskej diplomacie. Takéto kroky by podľa neho mohli viesť k enormnému rastu cien energií pre maďarské rodiny. Bulharsko nielenže minulý rok prepravilo do Maďarska rekordné množstvo plynu, viac ako 7,5 miliardy kubických metrov, ale tento rok to bude ešte viac, podčiarkol Szijjártó.



Medzi Maďarskom a Bulharskom neexistujú žiadne politicky kontroverzné ani otvorené otázky. „K hlavným dilemám, či už ide o podporu rodiny alebo migráciu, pristupujeme úplne rovnako,“ uzavrel maďarský minister zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)