Szijjártó: Nátlak senátorov USA nepomôže, Maďarsko je suverénne

Budapešť 16. februára (TASR) - Nátlak amerických senátorov prichádzajúcich do Maďarska v nedeľu s cieľom rokovať o otázkach NATO nemá žiadny význam, pretože Maďarsko je suverénnou krajinou, ktorej parlament nerozhoduje na základe návštev rôznych kongresových delegácií. Podľa agentúry MTI to v piatok vyhlásil minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Sme radi, že sem prichádzajú, pretože na vlastné oči môžu vidieť, že všetko, čo čítajú o Maďarsku v liberálnych amerických médiách, je nehorázna lož. Na vlastné oči sa budú môcť presvedčiť, že v žiadnom prípade nie sme prekážkou maďarsko-americkej spolupráce a jej zlepšovania v Maďarsku," povedal šéf maďarskej diplomacie.



Ak by senátori počas návštevy Maďarska chceli naznačovať, ako by mali Maďari žiť a ako by sa mali rozhodovať, potom by to podľa jeho slov bola zbytočná misia. "Sme suverénna krajina a myslíme si, že jedna suverénna krajina by nemala vyvíjať nátlak na druhú, najmä nie, pokiaľ ide o spojencov," podčiarkol Szijjártó.



V súvislosti s ratifikáciou členstva Švédska v NATO maďarský minister povedal, že postoj Budapešti je jasný. "Veľmi sa tešíme na návštevu švédskeho premiéra. Myslím si, že ak mohol ísť do Turecka počas ratifikačného procesu, tak môže navštíviť aj nás," dodal.



Švédsky premiér Ulf Kristersson na bruselskom summite predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi povedal, že sa s ním rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.



Delegácia zložená zo štyroch amerických senátorov pricestuje v nedeľu do Budapešti, aby tam rokovala o strategických otázkach týkajúcich sa NATO a Maďarska. S odvolaním sa na správu amerického veľvyslanectva USA v Budapešti to uviedol v piatok server hvg.hu.



Maďarsko ako posledná členská krajina ešte neratifikovala prijatie Švédska do NATO. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)