Szijjártó:NATO financovaním vojny smeruje k prekročeniu červených čiar

Budapešť 2. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia intenzívnejším financovaním vojny na Ukrajine robí míľové kroky smerom k tomu, aby prekročila predtým stanovené červené čiary. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"NATO chce teraz napumpovať ďalších sto miliárd dolárov do vojny na Ukrajine. Mier sa tak Európe čoraz viac vzďaľuje, keďže aj NATO rýchlo napreduje k prekročeniu predtým spoločne nakreslených červených čiar," podčiarkol Szijjártó.



Podľa jeho slov aliancia NATO chce intenzívnejšie koordinovať aj dodávky zbraní na Ukrajinu a výcvik ukrajinských vojakov.



"V zmysle návrhu generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, ktorý dostali členské krajiny Aliancie v utorok, tých sto miliárd dolárov by sa malo vyzbierať za päť rokov, čo znamená, že NATO počíta s predĺžením vojny minimálne o päť rokov," zdôraznil maďarský minister.



Szijjártó zopakoval postoj Maďarska, že Budapešť sa nechce podieľať na operáciách aliancie NATO týkajúcich sa dodávok zbraní a ani na výcviku ukrajinských vojakov.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)