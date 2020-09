Szijjártó navrhol spojiť Budapešť s Varšavou rýchlostnou železnicou

Budapešť 28. septembra (TASR) - Spojenie hlavných miest Poľska a Maďarska vysokorýchlostnou železnicou navrhol v pondelok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó šéfovi poľskej diplomacie Zbigniewovi Rauovi. Ministri podľa agentúry MTI hovorili aj o "liberálnych ideologických útokoch", ktorým čelia obe krajiny.



Szijjártó po schôdzke uviedol, že v záujme boja proti uvedeným útokom voči maďarskému a poľskému kabinetu, ktorých politika je podľa jeho slov založená na kresťanských základoch, sa rozhodli zriadiť spoločný "porovnávací inštitút práva".



Jeho poslaním bude "zhromaždiť právnu bázu a vedomosti, ktoré budú potrebné v krokoch voči potláčaniu názorov zo strany liberálnej ideológie".



Ministri sa zhodli na tom, že migračný pakt navrhnutý v uplynulých dňoch Európskou komisiou (EK) je pre ich krajiny neprijateľný, a zdôraznili, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) budú spoločne pokračovať v doteraz úspešnej politike smerujúcej k zastaveniu migrácie.



Szijjártó s Rauom oznámili, že iniciujú zriadenie vyšehradského koordinačného centra, ktorého úlohou by malo byť riešenie problematiky pandémie nového druhu koronavírusu.



K návrhu prepojenia Budapešti s Varšavou vysokorýchlostnou železnicou Szijjártó poznamenal, že trasa by viedla cez územie Slovenska i Česka. "Prípravné rokovania už prebiehajú. Dotknuté strany by dokument týkajúci sa základov investície mali podpísať ešte v tomto roku," dodal.



Rau vyzdvihol úspešné 30-ročné spojenectvo krajín V4 a zdôraznil, že táto spolupráca štvorky je najúčinnejším regionálnym mechanizmom v rámci Európskej únie. Pripomenul, že krajiny V4 majú totožný pohľad na situáciu v Bielorusku a že týmto krajinám je zrejmé, že aj bieloruská spoločnosť by chcela uplatniť svoje ústavné práva a vytvárať svoju vlastnú budúcnosť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)