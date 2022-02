Szijjártó navrhol Rusku a Ukrajine, aby rokovali v Budapešti

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok večer vo videu zverejnenom na Facebooku oznámil, že navrhol ruským a ukrajinským vodcom, aby rokovali v Budapešti, informuje spravodajca TASR.



Szijjártó vo videu zaznamenanom v Bruseli na letisku pred odletom do New Yorku povedal, že telefonoval so šéfom ruskej diplomacie Sergerjom Lavrovom, ktorému navrhol, aby sa ruská a ukrajinská delegácia stretla v maďarskej metropole, ktoré je - ako povedal - bezpečné pre obe strany.



Návrh oznámil šéf maďarskej diplomacie aj ukrajinskej strane. "Žiadna zo strán sa voči návrhu neohradila," povedal Szijjártó, podľa ktorého záujmom Maďarska je mier. Maďarský minister súčasne vyjadril nádej, že návrh tohto miesta rokovania môže prispieť k dosiahnutiu mieru.



Ukrajinská strana odmietla rokovať s Ruskom v Minsku a navrhla, aby sa schôdzka uskutočnila vo Varšave, uviedol v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že po predložení tohto návrhu sa ukrajinská strana odmlčala.



Podľa Peskova táto pauza "trvá už dosť dlho". Zdôraznil, že na odpoveď Ukrajiny sa čaká v situácii, keď sa v jej veľkých mestách odohráva to, "o čom hovoril prezident (Vladimir Putin) na pôde (piatkového zasadnutia) Bezpečnostnej rady".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)