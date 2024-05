Szijjártó: Návšteva Si Ťin-pchinga bude mať historický význam

Budapešť 6. mája (TASR) - Stredajšia návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Maďarsku bude mať historický význam a výrazne prispeje k posilneniu rozvoja vzájomných hospodárskych a obchodných vzťahov, pričom je nádej, že prispeje aj k úspechu mierových úsilí. Podľa agentúry MTI to v pondelok povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie podotkol, že čínska hlava štátu s početnou delegáciou navštívi z členských štátov Európskej únie iba dva – Francúzsko a Maďarsko.



Szijjártó informoval, že jednou z hlavných tém rokovaní bude ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce, keďže najviac investícií do Maďarska prišlo v rokoch 2020 a 2023 práve z Číny.



Zo 16 pripravovaných dohôd na podpísanie medzi Maďarskom a Čínou minister vyzdvihol tú, ktorá obsahuje možný rozvoj infraštruktúry v Maďarsku súvisiaci s čínskou iniciatívou Jedno pásmo, jedna cesta (One Belt, One Road), ktorá zahŕňa železničné, cestné a energetické projekty.



Šéf rezortu tiež spomenul, že ďalšími bodmi rokovaní bude vojna na Ukrajine a čínsky mierový plán, ktorý Maďarsko víta. "Čína je jednoznačne jedným z najsilnejších štátov patriacich do mierového tábora, ktorý neustále hovorí o dôležitosti mieru. Je tu medzi nami absolútna zhoda, takže príležitosť na vytvorenie mieru bude veľmi dôležitým bodom programu rokovaní," podčiarkol Szijjártó.



Čínsky prezident pricestuje 8. mája na pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka a premiéra Viktora Orbána. Si priletel v pondelok na dva dni do Francúzska a potom navštívi Belehrad. Návštevu Srbska ohlásil srbský prezident Aleksandar Vučič ešte koncom februára.



S maďarským premiérom Viktorom Orbánom sa čínsky prezident stretol vlani v októbri v Pekingu na treťom medzinárodnom fóre iniciatívy Jeden pás, jedna cesta.



Si označil maďarského premiéra za svojho starého priateľa a pripomenul mu, že v roku 2024 si Čína a Maďarsko pripomenú 75. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)