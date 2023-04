Szijjártó nebude pri vztýčení fínskej vlajky pred sídlom NATO

Budapešť 4. apríla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nebude prítomný v utorok v Bruseli pri vztýčení vlajky Fínska pred sídlom Severoatlantickej aliancie, ktoré sa ako 31. členská krajina stáva novým členom NATO. Upozornila na to webová stránka komerčnej televízie ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na dvojdňovú schôdzu šéfov diplomacie členských krajín NATO, ktorá sa začína v utorok, pozval aj ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmitra Kulebu. Podľa ATV Szijjártó zvolanie takéhoto formátu namietal. Maďarská vláda totiž blokuje prizvanie Ukrajiny kvôli dlhoročnému sporu v súvislosti s ukrajinským zákonom o vzdelávaní a používaní jazyka. Budapešť ho považuje za porušovanie práv maďarskej menšiny na Ukrajine.



Maďarský minister v utorok odletel do Bukurešti, kde bude rokovať o dopravných a energetických otázkach, ale stretne sa aj s predstaviteľmi tamojšej maďarskej menšiny. Szijjártó sa k bruselskej ministerskej schôdzke NATO pridá v stredu.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín.



Vstup Švédska je však stále v nedohľadne. Stále o tom nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO. Vstup Fínska maďarský parlament ratifikoval 27. marca.











