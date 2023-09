Szijjártó: Netreba viac sankcií voči Rusku, tie škodia viac Európe

Budapešť 23. septembra (TASR) - Budapešť sa domnieva, že ďalší balík sankcií Európskej únie voči Rusku nie je potrebný. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS, ktorý zverejnili v sobotu. S odvolaním sa na server rtl.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó poskytol rozhovor v piatok po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



"Ak porovnáme dopady sankcií na Rusko a Európu, vidíme, že Európa stráca viac. Z tohto dôvodu sa domnievame, že nie sú potrebné ďalšie balíky sankcií. Dúfame, že jedného dňa sa budeme môcť vrátiť k civilizovanej spolupráci medzi Východom a Západom, pretože je to v našom záujme," cituje server z rozhovoru.



Šéf maďarskej diplomacie dodal, že o tom hovoril aj s predstaviteľmi hospodárskej sféry, ktorí podľa jeho vyjadrenia dúfajú v to isté.



Szijjártó po stretnutí s Lavrovom pre agentúru MTI povedal, že otvoril aj otázku ruskej učebnice, v ktorej sú účastníci revolúcie z roku 1956 v Maďarsku označení ako fašisti.