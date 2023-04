Szijjártó: Neuzavreli sme žiadnu novú dohodu s Ruskom

Budapešť 18. apríla (TASR) - Maďarsko neuzatvorilo s Ruskom žiadnu novú dohodu. Ide o falošné správy, vyhlásil v utorok v rozhovore pre reláciu Hard Talk britskej stanice BBC maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nemáme podpísané žiadne nové zmluvy, keďže našu dohodu o jadrovej energetike sme podpísali v roku 2014, čo bolo pred deviatimi rokmi. Čo sa týka plynu, posledný dlhodobý kontrakt sme podpísali v roku 2021, teda takmer pred dvoma rokmi," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a zopakoval, že neexistujú žiadne nové dohody.



Podľa jeho slov maďarská vláda hľadá alternatívne riešenia. Na to, aby bolo možné odoberať plyn napríklad z Azerbajdžanu, je v juhovýchodnej časti Európy potrebný rozvoj infraštruktúry.



"Kontaktovali sme Európsku komisiu spolu s rumunskými, bulharskými, gréckymi a tureckými kolegami, aby sme zabezpečili financovanie takýchto projektov. Európska komisia doteraz neprijala žiadny skutočný záväzok. Oslovili sme aj Poliakov, keďže rozširujú svoju kapacitu LNG, takže ak do Poľska príde viac LNG, môžeme odtiaľ nakupovať, ale to všetko najskôr o tri či štyri roky," povedal Szijjártó.



"Pokiaľ nás teda sieť infraštruktúry núti spolupracovať s Rusmi na zabezpečení bezpečných dodávok energie pre našu krajinu, musíme a budeme s nimi spolupracovať," vyhlásil maďarský minister. V súvislosti s vojnou na Ukrajine zopakoval, že Maďarsko je za okamžité prímerie a za začatie mierových rozhovorov s cieľom mierovej dohody, ktorá zastaví umieranie nevinných ľudí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)