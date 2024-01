Szijjártó: Niet dôvodu na mimoriadnu schôdzu k vstupu Švédska do NATO

Budapešť 30. januára (TASR) - Ratifikácia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie môže počkať na riadnu schôdzu maďarského parlamentu koncom februára. Vtedy môže byť táto otázka zaradená do programu, ak o tom rozhodne parlamentná väčšina, povedal v utorok pre komerčnú televíziu ATV šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Teraz nás nedelí dlhé obdobie od začatia riadnej schôdze parlamentu. Tá má byť na budúci mesiac, koncom februára, preto nevidím dôvod na zvolávanie mimoriadnej schôdze" povedal Szijjártó.



Opoziční poslanci v pondelok iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k otázke rozšírenia NATO, a to na 5. februára.



Turecký parlament schválil rozšírenie Aliancie o Švédsko 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom predtým opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)