Szijjártó: Niet pochýb, že Vyšehradská štvorka zostane zachovaná

Budapešť 6. júna (TASR) - Formát Vyšehradskej štvorky (V4) zostane zachovaný aj napriek názorovým rozdielom v rámci nej. Vo vzťahu Maďarska so susednými krajinami vždy boli a aj budú sporné záležitosti či konflikty, otázkou je, ako kultúrne sa ich bude dať riešiť. Povedal to v utorok v rozhovore pre server index.hu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nepochybne v rámci V4 teraz existuje mimoriadne dôležitá záležitosť, ktorou je vojna na Ukrajine. Postoj k nej a k jej riešeniu nie je v rámci tohto zoskupenia jednotný. Avšak vyšehradská spolupráca bola aj doposiaľ silnou a prekonala všetky ťažkosti a vonkajšie zásahy, lebo sme dokázali jednoznačne oddeliť záležitosti, v ktorých sme sa zhodli a spoločne ich riešili, pričom boli aj oblasti, v ktorých sa naše záujmy rozchádzali," povedal maďarský minister.



Podľa jeho slov vždy existovali otázky, v ktorých sa prístup jednotlivých členov V4 líšil. V takom prípade na túto spoluprácu netlačili a sústredili sa na oblasti spoločných záujmov. "Aktuálna vojnová situácia s rozličnými postojmi krajín V4 k nej je dostatočne silná na to, aby sa v mediálnom priestore dostali do úzadia oblasti, v ktorých úspešne spolupracujeme," podčiarkol.



Szijjártó dodal, že niet pochýb o tom, že spolupráca krajín V4 v súčasnosti nezažíva najlepšie obdobie, avšak niet pochýb ani o tom, že bude zachovaná. "V praktických záležitostiach je spolupráca aj naďalej dobrá a domnievam sa, že keď bude pri našich východných hraniciach opäť mier, tak sa V4 opäť dostane na tú dráhu, po ktorej napredovala," podotkol.



K otázke vzťahov so susednými krajinami šéf maďarskej diplomacie poznamenal, že vždy budú nejaké sporné otázky či konflikty. "Otázkou je, nakoľko kultúrne ich dokážeme riešiť. Myslím si, že so Slovákmi, Slovincami, Chorvátmi, Rumunmi, a najmä so Srbmi, sme významne pokročili. Keby sme sa pozreli napríklad na to, aké vzťahy sme mali so susedmi pred 15 rokmi, kedy vtedajšieho prezidenta Lászlóa Sólyoma nevpustili na územie Slovenska, tak musíme konštatovať, že sú jednoznačne lepšie," poznamenal Szijjártó s poznámkou, že nejaké konflikty sa stále objavia z každej strany.



K vyjadreniu slovenskej prezidentky Zuzane Čaputovej z 3. júna o tom, že Slovensko by mohlo nasledovať Maďarsko a stať sa problémovým dieťaťom Európskej únie, Szijjártó povedal, že v SR sa pripravujú parlamentné voľby, v ktorých majú reálnu šancu vyhrať ľavicové strany, ktoré majú paradoxne najbližšie k názorom maďarskej vlády. "Progresívna liberálna strana sa evidentne nebráni tomu, aby v predvolebnom boji vytiahla maďarskú kartu či kartu Viktora Orbána. S okrajovými stranami sa ale nemá význam zaoberať," uzavrel šéf maďarskej diplomacie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)