Szijjártó: O osude zajatcov dovezených z Ruska nemáme informácie

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarská vláda vedela o prevoze 11 zajatých ukrajinských vojakov z Ruska do Maďarska a nemala voči tomu žiadne námietky. Po odchode troch z nich do vlasti kabinet nemá informácie o osude tých, ktorí ešte zostali v Maďarsku. Vyhlásil to v stredu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pre komerčnú televíziu ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Úprimne dúfame, že oveľa viac vojnových zajatcov na oboch stranách v najbližších dňoch a týždňoch získa späť slobodu," podčiarkol Szijjártó, ktorý súčasne vyjadril nádej, že čoskoro nebude mať zmysel ani hovoriť o vojnových zajatcoch, pretože vojna sa skončí.



"Samozrejme, že ukrajinské úrady boli informované o prevoze vojnových zajatcov, a to aj napriek tomu, že sme nemali žiadnu zákonnú povinnosť tak urobiť," reagoval minister na otázku ATV týkajúcu sa komunikácie Budapešti s Kyjevom v tejto záležitosti. "V duchu partnerstva a normálnej spolupráce sme naznačili, že týchto 11 bývalých vojnových zajatcov prišlo do Maďarska v rámci cirkevnej spolupráce," spresnil.



"Títo ľudia sa voľne pohybujú v Maďarsku, robia si, čo chcú, a idú, kam chcú. Nepotrebujeme ich nikam prevážať. Ak sa chcú spojiť s ukrajinskými úradmi, tak to urobia, ak nechcú, tak nie," odpovedal šéf maďarskej diplomacie na otázku televízie o osude zvyšných ôsmich Ukrajincov po tom, čo troch zo skupiny vojakov zajatých predtým v Rusku previezli ukrajinské orgány z Maďarska do vlasti.



Veľvyslanectvo Ukrajiny v Budapešti odviezlo na Ukrajinu troch z 11 vojnových zajatcov, ktorí boli do Maďarska prevezení z Ruska pred takmer dvoma týždňami s mediáciou ruskej pravoslávnej cirkvi. Uviedol to v utorok hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.



Ten ešte v pondelok kritizoval Maďarsko, že doposiaľ neumožnilo ukrajinským diplomatom kontakt s tamojšími ukrajinskými vojakmi. Podotkol, že maďarská strana nenadviazala v tejto otázke "konštruktívny dialóg" s Kyjevom.



Transport vojnových zajatcov z Ruska do Maďarska oznámila 9. júna na svojej webovej stránke ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)