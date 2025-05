Szijjartó: O vstupe Ukrajiny do EÚ rozhodnú Maďari, nie Zelenskyj

Budapešť 5. mája (TASR) - O vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) nerozhodne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ale obyvatelia Maďarska. Uviedol to v meste Pécs v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v nadväznosti na vyjadrenia Zelenského, že väčšina Maďarov vstup Ukrajiny do EÚ podporuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.



„Rozhodnutie neprijme ukrajinský prezident, ale maďarský ľud,“ vyhlásil Szijjártó. Podľa ministra vstup Ukrajiny podporuje opozičná strana TISZA (Rešpekt a sloboda), pretože je členom „tej najviac proukrajinskej straníckej rodiny v Európe - Európskej ľudovej strany (EPP)“.



Szijjártó tvrdí, že Európska únia chce urýchliť prístupový proces Ukrajiny, čo by podľa neho znamenalo, že „desaťtisíce či až dokonca státisíce ukrajinských pracovníkov zaplavia maďarský pracovný trh, zatiaľ čo ukrajinská mafia by mohla Maďarsko využiť ako vstupnú bránu“ do Európy.



Minister uviedol, že tomu môžu Maďari zabrániť hlasovaním v nadchádzajúcom referende a nech bude ich postoj akýkoľvek, vláda ho „bude zastávať“.



Szijjártó vyhlásil, že stiahnutie Spojených štátov z mierového procesu by bolo „zlou správou, ale zatiaľ to tak nie je“. „Chápem, že chcú dať bojujúcim stranám viac priestoru na rokovania, ale dúfam, že s ich pomocou môžeme počítať aj v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch,“ povedal minister.