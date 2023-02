Szijjártó ocenil Pakistan za potláčanie ilegálnej migrácie

Budapešť 22. februára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu na rokovaní so šéfom pakistanskej diplomacie Bilávalom Bhuttom Zardárím v Budapešti ocenil Pakistan za jeho úlohu v potláčaní procesov ilegálnej migrácie a v boji proti terorizmu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR.



Ak by Pakistan nebol natoľko odhodlaný zastaviť nelegálnu migráciu, tak by Európa, a z geografických dôvodov aj Maďarsko, čelili oveľa väčším ilegálnym migračným tlakom ako v súčasnosti, zdôraznil Szijjártó.



"V prípade Maďarska i Pakistanu platí, že zahraničnopolitické rozhodnutia musíme robiť v prostredí očakávaní veľmocí a ich priateľských pokynov. Napriek tomu si Maďarsko i Pakistan v posledných rokoch dokázali zachovať svoju suverénnu zahraničnú politiku," konštatoval maďarský minister.



Podľa jeho slov sa Maďarsko a Pakistan síce geograficky nachádzajú ďaleko od seba, spolupráca medzi oboma stranami je však dobrá vo viacerých oblastiach. V záujme ďalšieho zlepšovania vzťahov maďarská vláda zdvojnásobuje počet univerzitných štipendií dostupných pre pakistanských študentov, oznámil Szijjártó.