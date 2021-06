Szijjártó ocenil, že UEFA odmietla asistovať v provokácii Maďarska

Budapešť/Luxemburg 22. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) urobila správne rozhodnutie, keď odmietla "asistovať v politickej provokácii namierenej voči Maďarsku". Vyhlásil to v utorok počas prestávky zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie podotkol, že je rád, že v kruhoch európskych futbalových vodcov zostal zachovaný zdravý rozum.



Mníchovská Allianz Aréna napokon nebude počas stredajšieho záverečného zápasu F-skupiny futbalových majstrovstiev Európy medzi Nemeckom a Maďarskom osvetlená v dúhových farbách. Návrh starostu metropoly Bavorska Dietera Reitera, ktorý mal byť reakciou na postoje maďarskej vlády k LGBT komunite a znakom podpory boja za rovnosť a toleranciu, v utorok odmietla Európska futbalová únia (UEFA). Informovala o tom agentúra DPA.



Szijjártó v pondelok počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ takisto v Luxemburgu povedal, že je nebezpečné miešať politiku so športom. "Ak to niekto určite vie, tak sú to Nemci," konštatoval.



Zákon o ochrane pred pedofíliou bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Krok Orbánovej vlády kritizovali i Spojené štáty a proti tomuto zákonu zorganizovali v Budapešti minulý týždeň protestné zhromaždenia pred parlamentom i sídlom úradu prezidenta viaceré ľudskoprávne organizácie, ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor či Budapest Pride.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)