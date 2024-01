Szijjártó odletel do Izraela; Hamas stále zadržiava maďarského občana

Budapešť 17. januára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu odcestoval do Izraela na rokovania s členmi tamojšej vlády. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie v súvislosti s cestou do Izraela pripomenul, že jeho rezort pracuje na oslobodení posledného občana Maďarska, ktorý je stále rukojemníkom palestínskeho militantného hnutia Hamas.



"Dnes sa v Jeruzaleme stretnem s niekoľkými členmi izraelskej vlády vrátane nového a starého kolegu Jisraela Kaca a Eliho Kohena. S nimi prehodnotíme situáciu a jej možný budúci vývoj," napísal Szijjártó na svojom účte na Facebooku.



Jisrael Kac je od začiatku januára novým izraelským ministrom zahraničných vecí. Na tomto poste v rámci dohodnutej rotácie vystriedal Eliho Kohena, ktorý po ňom prevzal vedenie ministerstva energetiky.



Maďarský minister podotkol, že súčasný konflikt na Blízkom východe, ktorý znepokojuje celý svet, trvá už vyše sto dní.



"Izrael bol terčom brutálneho teroristického útoku. Takýto útok sa už nikdy nesmie zopakovať nikde na svete. Preto si myslím, že úspech protiteroristických operácií nie je len v záujme Izraela, ale aj v celosvetovom záujme. Maďarsko uznáva právo Izraela na sebaobranu a zároveň dúfame, že zabránime rozšíreniu konfliktu do ďalších krajín. Zároveň pokračujeme v práci na oslobodení posledného maďarského občana, ktorý je stále držaný ako rukojemník," dodal Szijjártó.