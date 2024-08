Szijjártó odletel do Ruska po tom, ako Ukrajina zavrela ropovod Družba

Budapešť 30. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok odletel do ruského Petrohradu. Uviedol to v piatok server mfor.hu s odvolaním sa na status Szijjártóa na Facebooku. Server v tejto súvislosti pripomenul, že Ukrajina v piatok ráno oznámila, že od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó nedávno viackrát hovoril o tom, že dodávky ropy do Maďarska nie je možné zabezpečiť bez tranzitu ruskej ropy ropovodom Družba, píše mfor.hu.



Rozhodnutie Kyjeva oznámil poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, podľa ktorého odstavením ropovodu a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší trh. "Európa bola spoľahlivý a dobrý trh, Rusi na ňom najviac zarábali. Všetci v Európe teraz pracujú na tom, aby Rusko nehralo silnú rolu na kontinente," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)