Szijjártó odovzdal Ukrajine ventilátory

Kyjev 22. júla (TASR) – Maďarsko má záujem na mierovom riešení situácie na východe Ukrajiny, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas štvrtkového stretnutia so svojím ukrajinským partnerom Dmytrom Kulebom v Kyjeve. Poukázal pri tom na význam Minských dohôd, informovala agentúra Interfax-Ukrajina.



Ministri sa vo štvrtok pôjdu spoločne pozrieť do oblasti konfliktu na východe Ukrajiny. Ako pripomenul Kuleba, Szijjártó je na návšteve Ukrajiny aj ako predseda Výboru ministrov Rady Európy. Ide o prvú návštevu predsedu tohto výboru na Ukrajine, a teda aj v oblasti donbaského konfliktu, od roku 2014, pripomenul šéf ukrajinskej diplomacie.



Kuleba na tlačovej konferencii nazval spoločnú cestu so Szijjártóom na východ Ukrajiny „dôležitým signálom, že rusko-ukrajinský ozbrojený konflikt zostáva najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Európy a je v centre pozornosti Výboru ministrov Rady Európy".



Szijjártó zároveň odovzdal Ukrajine desať pľúcnych ventilátorov v súvislosti so žiadosťou o pomoc v boji s covidom, ktorú Kyjev predniesol Severoatlantickej aliancii.



„Maďarsko nám tieto ventilátory poskytlo po linke NATO," zdôraznil Kuleba. Dodal, že Kyjev a Budapešť chcú pokračovať v odstraňovaní problematických bodov vo vzájomných vzťahoch, aby tak pomohli „urýchliť euroatlantickú integráciu Ukrajiny".



Ako pripomenula agentúra MTI, Maďarsko dosiaľ poskytlo Ukrajine 110 pľúcnych ventilátorov a ochranné pomôcky v hodnote 9,7 milióna eur.



Szijjártó zároveň oznámil dosiahnutie dohody medzi Budapešťou a Kyjevom o umožnení cestného a železničného tranzitu ukrajinských občanov smerujúcich cez Maďarsko do západnej Európy.