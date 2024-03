Szijjártó: Orbán bude rokovať s Trumpom o obnovení mieru v Európe

Budapešť 5. marca (TASR) - Dve najdôležitejšie témy piatkového stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom budú obnovenie mieru v Európe a vrátenie maďarsko-amerických bilaterálnych vzťahov na úroveň, na ktorej boli počas Trumpovho prezidentského obdobia. Pre komerčnú televíziu ATV to v utorok uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Na otázku televízie, či sa Orbán stretne aj so súčasným americkým prezidentom Joeom Bidenom, Szijjártó neodpovedal. Zdôraznil však, že sa ukázalo, že "synonymom vytvorenia mieru v Európe a zlepšenia maďarsko-amerických vzťahov je Donald Trump". Dodal, že z maďarskej strany sú pripravení na spoločnú prácu, pokiaľ Trump sa opäť stane prezidentom USA.



Orbána má prijať Trump vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. Títo politici sa naposledy stretli v lete 2022 v golfovom klube exprezidenta v New Jersey.



Trump už dávnejšie ocenil Orbána, ktorý je proti migrácii a právam LGBTQ a o svojom spôsobe vládnutia hovorí ako o "neliberálnej demokracii". Donald Trump ho prijal ešte ako prezident v Bielom dome v roku 2019. Orbán bol zasa prvým európskym lídrom, ktorý podporil Trumpovu prezidentskú kampaň v roku 2016.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)