Szijjártó: Orbán má v pláne navštíviť Rusko 1. februára

Moskva/Budapešť 20. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje navštíviť Rusko 1. februára. V rozhovore pre agentúru TASS to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"Dátum stretnutia je 1. február," odpovedal Szijjártó na otázku agentúry TASS, ktorá pripomenula, že šéf maďarskej diplomacie koncom minulého roka informoval, že Orbán má v úmysle stretnúť sa začiatkom februára s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Kremeľ sa k pripravovanej návšteve maďarského premiéra v Rusku zatiaľ nevyjadruje, oznámil vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Súčasne novinárom odporučil, aby sa v tejto fáze príprav návštevy v prípade akýchkoľvek otázok obrátili na ruské ministerstvo zahraničných vecí.



V rozhovore s TASS Szijjártó informoval, že jedným z hlavných bodov programu bude prerokovanie projektu výstavby jadrovej elektrárne Paks-2 a diskusia o rozšírení kontraktu s koncernom Gazprom s cieľom zvýšiť objemy dodávok zemného plynu do Maďarska.



Pokiaľ ide o krízu vo vzťahoch medzi Ruskom a Západom, Maďarsko podľa svojho ministra dúfa v úspech rokovaní medzi Ruskom a Spojenými štátmi, vrátane nadchádzajúceho stretnutia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom, ktoré sa uskutoční v piatok v Ženeve.



Szijjártó ocenil, že ruský "prezident Vladimir Putin a prezident (USA) Joe Biden spolu hovoria".



Podľa agentúry TASS "Budapešť vyzýva strany na dialóg, aby sa problém vyriešil prostredníctvom diplomacie", lebo čokoľvek iné by "bolo veľmi zlou správou".



"Studená vojna bola hrozná doba, nechceme, aby sa to zopakovalo," povedal Szijjártó.



Šéf maďarského ministerstva zahraničných vecí sa domnieva, že aj Ruská federácia a NATO by mali pokračovať v rokovaniach o normalizácii vzťahov. Zdôraznil, že rokovať treba "na báze diplomacie", a "nie vysielať signály cez médiá".



Maďarsko podľa Szijjártóa dúfa, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi "zvíťazí zdravý rozum, že žiadna z veľkých mocností nebude mať záujem na veľkom konflikte".



Vysvetlil, že "keď sú dve veľké mocnosti vo vzájomnom konflikte, malé krajiny medzi nimi sú v nebezpečenstve". "Nechceme byť uprostred konfliktu," uviedol maďarský minister pre TASS.



Na margo euroatlantických snáh Ukrajiny Szijjártó uviedol, že Kyjev musí urobiť niekoľko významných zmien, ak chce vážne uvažovať o euroatlantickej integrácii.



Konkrétne podľa TASS spomenul oblasť, akou je "rešpektovanie práv národnostných menšín, pretože Ukrajina tu má veľa nedostatkov". Konkretizoval, že Budapešť nie je spokojná so stavom práv etnických Maďarov na Ukrajine.



"Ich právo na vzdelanie v rodnom jazyku, na jeho používanie v administratíve, kultúre a náboženstve je porušované. Zákon, ktorý zakazuje osobám s dvojitým občianstvom vykonávať verejné funkcie, je nedemokratický," upozornil.



Uviedol, že Maďarsko chápe, s akými výzvami Ukrajina zápasí, jej boj za suverenitu a územnú celistvosť, ale takýto prístup k národnostným menšinám je preň neprijateľný.



Agentúra TASS poznamenala, že rozhovor sa uskutočnil v New Yorku, kde je Szijjártó na pracovnej ceste.