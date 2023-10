Szijjártó: Orbán s Putinom hovorili aj o mieri

Budapešť/Peking 17. októbra (TASR) - Otázka mieru bola významnou súčasťou utorňajšieho rozhovoru predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Pekingu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1 to uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého však "žiaľ nezaznelo mnoho pozitív, ktoré by vzbudzovali nádej", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Záujmom Maďarska je dosiahnutie mieru, podčiarkol Szijjártó. "Táto vojna sa môže skončiť pri rokovacom stole. Na bojisku neexistuje riešenie, na bojisku sú iba mŕtvi", podotkol maďarský minister, podľa ktorého však pre rokovania je nutné nechať otvorené komunikačné kanály.



Podľa Szijjártóa Putin s Orbánom hovoril aj o možnostiach mieru, pričom ruský prezident sa vyjadril v prospech mieru. Avšak ruské vyjadrenia k tejto otázke žiaľ nevzbudzujú veľkú nádej, konštatoval šéf maďarskej diplomacie. "Zdá sa, že v dlhodobom horizonte sa musíme pripraviť, že toto veľmi zložité medzinárodné prostredie potrvá ešte dlho. A my musíme nájsť možnosti rozvoja v tomto prostredí," povedal.



K maďarsko-ruskej spolupráci v oblasti energetiky maďarský minister zahraničných vecí uviedol, že bez nej by nebolo možné zaručiť bezpečné dodávky energie pre Maďarsko. "Nie je to ani politickou, ani ideologickou otázkou, ale iba fyzickou. Situácia v oblasti infraštruktúry v strednej Európe robí maďarsko-ruskú spoluprácu nevyhnutnou," dodal Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)