Szijjártó: Orbán sa v januári stretne s Ficom

Budapešť 4. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v januári stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom. Budú rokovať o rozvoji hraničnej infraštruktúry, oznámil v pondelok na výročnom vypočutí zahraničného výboru parlamentu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na stretnutí plánujú obaja premiéri podpísať bilaterálnu dohodu o spolupráci pri rozvoji pohraničnej infraštruktúry, povedal Szijjártó. Zároveň pripomenul, že 1. decembra bol medzi obcami Vrbovka vo veľkokrtíšskom okrese a maďarskou obcou Őrhalom otvorený cestný most ponad rieku Ipeľ a začiatkom budúceho roka sa plánuje odovzdanie ďalšieho priechodu pri obci Drégelypalánk.



Maďarský minister podotkol, že Fico ho pri osobnom rozhovore ubezpečil, že sa slovenská vláda bude snažiť o strategickú spoluprácu, v ktorej bude prioritou podpora menšín.



"Do zmluvy podpísanej Robertom Ficom a Viktorom Orbánom v roku 2014 sme zahrnuli ipeľské mosty, ktoré teraz staviame. Našou strategickou úlohou je mať čo najviac možností prechodu medzi Maďarskom a Slovenskom. To je dobré pre Slovákov i pre Maďarov na oboch stranách hraníc," uviedol Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)