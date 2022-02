Szijjártó: Orbánova misia v Moskve naštartovala dialóg s Ruskom

Budapešť 8. februára (TASR) - Minulotýždňová misia maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve bola úspešná. Jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom totiž spustila vlnu dialógu Ruska so Západom týkajúcich sa riešenia ukrajinskej situácie, cituje spravodajca TASR z utorňajšieho statusu šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa na Facebooku.



Práve tento dialóg je podľa maďarského ministra jedinou cestou riešenia rusko-ukrajinského konfliktu.



Orbán minulý týždeň Putinovi v Moskve povedal, že stredná Európa vždy doplatila na konflikty Východu a Západu, preto má tento región záujem na mierovom riešení konfliktov. Ruský prezident vykreslil obavy svojej krajiny v súvislosti so Severoatlantickou alianciou.



Moskvu už následne navštívil francúzsky prezident Emmanuel Macron a do ruského hlavného mesta sa v týchto dňoch chystajú šéf britskej diplomacie i šéf rezortu obrany, a budúci týždeň tam pocestuje nemecký kancelár, pripomenul Szijjártó po utorňajšej online schôdzke ministrov zahraničných vecí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Maďarský minister dodal, že jeho krajina vyjadrila podporu obnovenému bezpečnostnému dialógu, ktorý oživilo poľské predsedníctvo v OBSE. Poľsko prebralo ročné predsedníctvo v OBSE 1. januára 2022.