Szijjártó: Otázkou je, čo je najrýchlejšou cestou k mieru na Ukrajine

Budapešť/New York 26. septembra (TASR) - Po takmer tisíc dňoch vojny na Ukrajine už nie je otázkou, čo si kto o nej myslí, ale to, ako by bolo možné dosiahnuť mier. Podľa servera hirado.hu to vo svojom prejave v stredu v New Yorku na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil nutnosť hľadania najrýchlejšieho možného spôsobu dosiahnutia mieru. "My Maďari nechceme ďalšie ničenie," zdôraznil a dodal, že je načase poctivo bilancovať, čo z toho, čo urobilo medzinárodné spoločenstvo a Európska únia v reakcii na vojnu na Ukrajine, sa podarilo, a čo nie.



Minister konštatoval, že v súvislosti s touto vojnou sa nedosiahlo prakticky nič. "Musíme si úprimne položiť otázku, či dodávky zbraní mali nejaký význam. Je zrejmé, že nie, pretože nezmenili situáciu na bojisku a nepriblížili mier," povedal Szijjártó, podľa ktorého iba stúpol počet obetí a vojna sa predĺžila.



Maďarsko je podľa Szijjártóa vážne znepokojené otvorenými odkazmi na možné použitie jadrových zbraní a zdôraznil, že OSN by mala zohrávať väčšiu úlohu v diplomatickom úsilí o urovnanie vojenského konfliktu.