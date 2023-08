Szijjártó: Parlament rozhodne o vstupe Švédska do NATO na jeseň

Budapešť 28. augusta (TASR) - Maďarská vláda už dávno splnila svoju úlohu v otázke žiadosti Švédska o členstvo v NATO, pretože minulý rok predložila švédsky ratifikačný dokument parlamentu. Ten bude mať možnosť na jesennom plenárnom zasadnutí rozhodnúť, kedy bude hlasovať o ratifikácii, uviedol maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó v rozhovore pre tureckú televíziu TRT World, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie podľa agentúry MTI podotkol, že doteraz nebolo možné vyriešiť sporné otázky so Štokholmom. "S poľutovaním konštatujem, že Maďarsko sa stalo cieľom a obeťou tohto medzinárodného politického diskurzu, ktorý charakterizuje kritika a rozsudky, ktorými sa zasahuje do maďarského vnútropolitického života," dodal Szijjártó.



Vláda sa podľa jeho slov nechce stať prekážkou členstva Švédska v NATO a žiadosť Švédska a Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie priebežne konzultovala s tureckými lídrami. Hovorilo sa o tom aj počas návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Budapešti 20. augusta, pričom ale Szijjártó sa o tejto téme často rozpráva aj s tureckým rezortným partnerom Hakanom Fidanom.



"Maďarsko ako spojenec v NATO berie ohľad na záujmy a postavenie Turecka, keďže vojensko-obranná aliancia musí byť založená na dôvere," zdôraznil maďarský minister.



Vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v apríli vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. Orbán 23. mája v katarskej Dauhe vyhlásil, že politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sa musia zlepšiť, až potom bude Maďarsko ochotné schváliť žiadosť tejto severskej krajiny o členstvo v NATO.



Maďarsko a Turecko sú jedinými krajinami NATO, ktorých parlamenty vstup Švédska ešte neratifikovali. Turecký prezident Erdogan však v júli svoje "veto" stiahol a ohlásil, že Ankara vstup Švédska do Aliancie podporuje a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu. Neskôr však uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska skôr než v októbri.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)