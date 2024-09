Szijjártó: Počas predsedníctva v EÚ chceme vstup Rumunska do schengenu

Budapešť/Bukurešť 3. septembra (TASR) - Maďarská vláda urobí všetko pre to, aby Rumunsko mohlo ešte tento rok počas aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade EÚ vstúpiť do schengenského priestoru. Podľa agentúry MTI to uviedol v utorok v Bukurešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó po konzultácii so šéfom rumunského rezortu vnútra Marianom-Catalinom Predoiuom podčiarkol, že je maďarským národným záujmom, aby susedná krajina vstúpila do schengenského priestoru.



"Zanikli by tak dlhé rady čakajúcich na teraz kontrolovaných hraničných priechodoch a bolo by možné začať využívať desať cestných hraničných priechodov, ktoré sú v súčasnosti otvorené iba v sobotu," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Ďalšou výhodou takéhoto kroku by podľa jeho slov bolo uľahčenie udržiavania kontaktu medzi maďarskými komunitami žijúcimi na oboch stranách hranice.