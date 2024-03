Szijjártó: Podmienky pre schôdzku Orbána so Zelenským nie sú splnené

Budapešť 4. marca (TASR) - Podmienky na uskutočnenie stretnutia maďarského premiéra Viktora Orbána s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zatiaľ ešte nie sú splnené.



Pre tlačovú agentúru RIA Novosti to na treťom ročníku diplomatického fóra v tureckej Antalyi povedal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



S odvolaním sa na pondelňajšiu správu internetového vydania denníka Magyar Nemzet o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Stretnutie Orbána so Zelenským bude mať zmysel, ak ukrajinská strana splní všetky požiadavky Budapešti týkajúce sa práv maďarskej národnostnej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti," povedal maďarský minister ešte v januári, pripomenula RIA.



Koncom januára sa v Užhorode stretli Szijjártó so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom. Vtedy sa podľa maďarského ministra podnikli povzbudivé kroky na obnovenie atmosféry dôvery medzi Maďarskom a Ukrajinou, no cesta k tomu je ešte dlhá a bude treba ešte veľa práce.



Szijjártó ďalej uviedol, že sa mieni zúčastniť na nadchádzajúcom medzinárodnom ekonomickom fóre v ruskom Petrohrade. Vlani v júni bol šéf maďarskej diplomacie medzi účastníkmi tohto fóra najvyššie postaveným západným politikom