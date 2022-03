Szijjártó: Podporujeme kandidátsky štatút Ukrajiny na členstvo v EÚ

Budapešť 1. marca (TASR) - Maďarsko sa pripája k ôsmim členským krajinám eurobloku, ktoré v pondelok prišli s návrhom, aby bol Ukrajine udelený štatút kandidáta na vstup do Európskej únie. Spravodajca TASR cituje z vyhlásenia maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa zverejneného v utorok na Facebooku.



"Maďarsko podporuje túto iniciatívu a nalieha, aby táto otázka bola čo najskôr prerokovaná," podčiarkol Szijjártó. Podľa neho sa od Bruselu očakáva, aby k tejto otázke pristupoval čo najvážnejšie.



Šéf maďarskej diplomacie vyjadril nádej, že rusko-ukrajinské rokovania prinesú výsledok. Zopakoval, že záujmom Maďarska je nenechať sa vtiahnuť do vojnového konfliktu a ochrániť svojich obyvateľov.



Prezidenti členských štátov Európskej únie Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Slovinska a Slovenska v pondelok vyhlásili, že sú hlboko presvedčení, že Ukrajina si zaslúži bezodkladné začatie prístupového procesu na vstup do eurobloku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)