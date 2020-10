Szijjártó: Poľsko a Maďarsko nedovolia, aby ich EÚ vydierala

Varšava/Budapešť 22. októbra (TASR) - Poľsko a Maďarsko urobia všetko pre to, aby ich nemohla Európska únia vydierať v otázke čerpania únijných fondov, povedal vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo Varšave po schôdzke so svojím rezortným partnerom Zbigniewom Rauom.



Podľa agentúry MTI obaja ministri potvrdili svoje postoje, že na finančné zdroje Únie majú nárok aj Poľsko a Maďarsko, pretože obe krajiny sa podieľajú na výkone ekonomiky EÚ.



Szijjártó označil za neprijateľné aj to, že Varšavu a Budapešť sa Brusel pokúša vydieraním donútiť k tomu, aby zmenili svoju migračnú a inú politiku.



Poľsko a Maďarsko na tejto schôdzke zhodne deklarovali, že odmietajú nový migračný pakt Únie. Maďarský minister zdôraznil, že Európska komisia ním presadzuje rovnaký princíp, aký zastávala už v uplynulých piatich rokoch, pričom opakuje aj rovnaké chyby.



Väčšina členských štátov EÚ schválila 30. septembra vytvorenie nástroja umožňujúceho uvaliť sankcie za určité porušenia zásad právneho štátu. Takéto opatrenie sa podarilo presadiť aj napriek odporu Maďarska a Poľska, voči ktorým odporu Maďarska a Poľska, voči ktorým aktuálne Európska komisia vedie aktuálne Európska komisia právne konanie, a to práve pre porušovanie princípov právneho štátu.



Zmienený návrh umožňujúci zavedenie sankcií predložilo Nemecko, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ. Na základe návrhu má byť čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ obmedzené v prípadoch, ak porušenie zásad právneho štátu v niektorej členskej krajine poškodí eurorozpočet alebo finančné záujmy Európskej únie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)