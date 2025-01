Szijjártó ponúka svoje tranzitné kapacity na zásobovanie SR energiou

Budapešť 23. januára (TASR) - Maďarsko je pripravené ponúknuť svoje tranzitné kapacity ako celok, aby tak zabezpečilo zásobovanie Slovenska energiou. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok v Budapešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V súvislosti s nákupmi zemného plynu maďarský minister podotkol, že Maďarsko nie je ochotné vzdať sa svojho suverénneho práva určovať, kde a ako sa bude zásobovať energiou.



Pozastavenie tranzitu na Ukrajine označil Szijjártó za neprijateľné s tým, že ohrozuje bezpečnosť dodávok v regióne. "Je neprijateľné, aby kandidát na vstup do Európskej únie spôsoboval členom Únie problémy s dodávkami energie," podčiarkol.



Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že ročnú kapacitu maďarsko-slovenského plynového prepojenia zvýšili o 900 miliónov kubických metrov s cieľom zlepšiť energetickú bezpečnosť susednej krajiny. Ako dodal, množstvo zemného plynu, ktoré do Maďarska prichádzalo plynovodom Turecký prúd (TurkStream), bolo v minulom roku 7,6 miliardy kubických metrov, takže aj tam je ešte zhruba 900 miliónov kubických metrov voľnej kapacity.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)