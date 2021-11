Szijjártó: Postoj Bruselu k migrácii je bizarný a hanebný

Budapešť 18. novembra (TASR) - Postoj Európskej komisie k migračnej otázke je "bizarný a hanebný". Vplyvom tejto bruselskej politiky sa snažia do Európy dostať desaťtisíce ľudí smerom z juhu, juhovýchodu a východu. Vo štvrtok to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorého vyjadrenia z regionálnej ministerskej konferencie v Sarajeve citovala agentúra MTI.



"Brusel je ochotný financovať čokoľvek v záujme zvyšovania migračného tlaku, avšak nepodporuje nič, čo by tento tlak uvoľnilo a ochránilo Európanov pred touto hrozbou," povedal šéf maďarskej diplomacie na konferencii nazvanej Migračný dialóg.



Szijjártó podčiarkol, že západný Balkán je vo zvláštnej situácii – prichádzajú tam migranti, ktorí už prešli cez územie Európskej únie, avšak smerujú ďalej do západných krajín EÚ.



"Nie je možné spoliehať sa na to, že západobalkánske krajiny zastavia migráciu, pričom procesy európskej integrácie krajín západného Balkánu nenapredujú," povedal maďarský minister, ktorý vyzval Európsku komisiu na podporu týchto krajín s poznámkou, že stabilný západný Balkán je zárukou bezpečnosti v Európe.