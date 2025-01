Szijjártó: Potrebujeme záruku, že Ukrajina nezabráni dovozu energií

Budapešť 25. januára (TASR) - Rada ministrov zahraničných vecí EÚ bude v pondelok rozhodovať o pokračovaní sankcií voči Rusku. Pripomenul to v sobotu na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó a v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho krajina potrebuje záruku, že Ukrajina v budúcnosti nebude brániť toku energií smerujúcich do Maďarska. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Odteraz už nebude fungovať to, že budeme platiť cenu za cudzie vojny a zároveň budeme tolerovať riskovanie našej energetickej bezpečnosti," uviedol Szijjártó.



Ako dodal, Ukrajina či Európska únia, prípadne obe strany, musia dať záruku, že v budúcnosti nebude Kyjev žiadnym spôsobom brániť preprave zemného plynu a ropy do Maďarska.



"Povedal som to šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej počas nášho dnešného telefonického rozhovoru. Nie nás treba presviedčať, ale treba získať záruku od Ukrajincov,“ uzavrel maďarský minister.



Veľvyslanci členských krajín EÚ sa v piatok v Bruseli nevedeli dohodnúť na predĺžení sankcií voči Rusku. S odvolaním sa na nemecké noviny Süddeutsche Zeitung to uviedol server 24.hu. Rozhodnutie padne zrejme v pondelok na stretnutí ministrov zahraničných vecí Únie, ale je možné, že na budúci týždeň bude zvolaný aj samostatný summit EÚ, píše maďarský server.



Orbán v piatok na Facebooku naznačil, že Budapešť bude vetovať predĺženie týchto sankcií. "V Bruseli je teraz na programe otázka predĺženia sankcií a ja som zatiahol ručnú brzdu. Nie je možné, aby Maďarsko platilo takúto neúmernú cenu sankcií," napísal Orbán, podľa ktorého jeho krajina prišla za posledné tri roky pre bruselské sankcie o 19 miliárd eur.



Orbán vyzval Kyjev, aby obnovil tranzit plynu, aby vojensky neútočil na trasu plynovodu, a požiadal tiež o záruku, že to, čo urobila Ukrajina s plynom, sa nebude opakovať s ropou, pretože aj tá ide cez jej územie. "To je pre Maďarsko vážnym rizikom," uzavrel maďarský ministerský predseda.