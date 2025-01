Szijjártó: Pozvanie Netanjahua do Maďarska stále platí

Budapešť 23. januára (TASR) - Pozvanie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Maďarska stále platí, keďže zatykač, ktorý naňho vydal Medzinárodný trestný súd (ICC), je len politicky motivovaným rozhodnutím. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok v Budapešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským náprotivkom Gideonom Saarom zdôraznil, že pozvanie izraelského premiéra do Maďarska stále trvá, pričom v tejto súvislosti kritizoval verdikt ICC.



Szijjártó povedal, že toto rozhodnutie zdiskreditovalo ICC. "Je zrejmé, že ide o politicky motivovanú inštitúciu a že takéto rozhodnutia majú evidentne vplyv na maďarské predstavy a plány o budúcej spolupráci s týmto súdom. Ak padne v tejto súvislosti konkrétne rozhodnutie, budeme o ňom samozrejme informovať," dodal.



Na Netanjahua vlani v novembri vydal ICC zatykač pre podozrenia z vojnových zločinov. Signatárske krajiny Rímskeho štatútu, na základe ktorého ICC vznikol, by tak mali izraelského premiéra po prekročení svojho územia zadržať. Viaceré sa však už v tejto súvislosti vyjadrili skepticky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)