Szijjártó: Maďarsko sa nevzdá svojej politiky

New York/Budapešť 24. septembra (TASR) – Pravicovo-populistická vláda v Maďarsku priťahuje konzervatívne uvažujúcich Američanov, obdivujúcich jej prístup k migrácii, otázkam LGBT a národnej suverenite, ktoré dostávajú krajinu do rozporu s jej partnermi v Európskej únii. Uviedla to agentúra AP, pre ktorú maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok povedal, že jeho krajina sa nevzdá politiky, v dôsledku ktorej EÚ uvaľuje finančné sankcie a začne stíhanie v súvislosti s porušovaním svojich hodnôt.



Szijjártó to uviedol popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. „Nerobíme v týchto otázkach kompromisy, pretože sme suverénna krajina, suverénny národ. A nikto, dokonca ani Európska komisia, by nás nemala vydierať pre túto politiku," povedal šéf maďarskej diplomacie v rozhovore pre AP.



Na vrchole zoznamu sporných politických krokov vlády v Maďarsku je podľa agentúry kontroverzný zákon, ktorý podľa EÚ porušuje základné práva LGBT ľudí. EK pristúpila k oddialeniu uvoľnenia financií z fondu obnovy určených pre Maďarsko. Szijjártó tento krok nazval „čisto politickým rozhodnutím" a „vydieraním". Sporný zákon je podľa neho zameraný na ochranu detí pred pedofilmi a „homosexuálnou propagandou".



„Nebudeme robiť kompromisy o budúcnosti našich detí," povedal maďarský minister zahraničných vecí.



Sporný zákon, ktorý prijal maďarský parlament v júni, rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírili aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní „pornografickému obsahu" ani akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany „podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu". Opatrenia odmietla väčšina európskych lídrov, pripomína AP.



Obavy EÚ, že sa Maďarsko odkláňa od demokratických hodnôt, zostali nevypočuté zo strany niekoľkých prominentných konzervatívcov z USA, ktorí nedávno navštívili krajinu a vychválili politiku maďarského premiéra Viktora Orbána v oblasti migrácie a porušovania pravidiel EÚ. Vo štvrtok hostilo Maďarsko bývalého amerického viceprezidenta Mikea Pencea na konferencii o rodinných hodnotách a demografii. Obe otázky sú základným pilierom maďarskej konzervatívnej politiky.



„Jeden z prístupov (k poklesu populácie) hovorí, že by sme mali podporovať migračné toky do Európy. Toto je prístup, ktorý sa nám nepáči,“ povedal Szijjártó.



Maďarská vláda okrem tvrdej opozície voči migrácii presadzuje tradičné rodinné hodnoty a odpor k rozširujúcej sa akceptácii sexuálnych menšín v západných krajinách. Vykresľuje sa tiež ako maják „kresťanskej demokracie" a hrádza proti migrácii z krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Tento prístup má spoločný s bývalým americkým viceprezidentom, konštatuje AP.



„Vieme, že viceprezident Pence je veľmi zaviazaný tejto otázke... so silným kresťanským zázemím, to je dôvod, že sme ho pozvali," povedal Szijjártó.



Napriek postoju Maďarska k migrácii evakuovala krajina po páde Afganistanu do rúk hnutia Taliban viac než 400 afganských občanov, ktorí tam asistovali maďarským jednotkám. Szijjártó však vyhlásil, že jeho krajina už „neprijme viac Afgancov" a žiadni utečenci nebudú môcť prekročiť južné hranica Maďarska do EÚ.



„Nikomu nedovolíme nelegálne vstúpiť do EÚ," povedal pre AP šéf maďarskej diplomacie.



Očakáva sa, že voľby v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia na jar budúceho roka, budú najväčšou výzvou pre Orbána od jeho zvolenia v roku 2010 a vláda sa preto začína viac zaoberať rozdeľujúcimi otázkami ako migrácia, práva LGBT ľudí a pandémia koronavírusu, aby zmobilizovala svoju konzervatívnu voličskú základňu, píše AP.



Počas svojho štvrtkového prejavu na pôde OSN pred svetovými lídrami Szijjártó porovnával migráciu a pandémiu s tým, že spolu vytvorili „začarovaný kruh", v ktorom zdravotné a ekonomické dosahy šírenia vírusu povedú väčšie množstvo ľudí k tomu, aby „vyrazili na cestu".



„Čím viac ľudí sa zapojí do migračných tokov, tým rýchlejšie sa vírus bude šíriť," povedal. „V dnešnej dobe migrácia nepredstavuje len už dobre známe kultúrne, civilizačné alebo bezpečnostné riziká, ale aj veľmi vážne zdravotnícke riziká," dodal Szijjártó na pôde VZ OSN.