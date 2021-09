Szijjártó: Pre situáciu v Afganistane hrozí ďalšia migračná vlna

Budapešť/New York 21. septembra (TASR) – V dôsledku situácie v Afganistane hrozí ďalšia vlna masovej migrácie, pričom existujú náznaky, že šéfovia diplomacie členských krajín Európskej únie si ešte stále dostatočne neuvedomujú riziká tejto vlny. Povedal to v utorok v New Yorku na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ venovanom situácii v Afganistane maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Na schôdzke ministrov, ktorá sa podľa agentúry MTI uskutočnila v rámci 76. zasadania Valného zhromaždenia OSN, šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že v Afganistane sa zatiaľ žiaľ ukazuje, že sa napĺňa horší scenár vývoja.



„Hospodárska situácia tejto juhoázijskej krajiny sa dostáva do čoraz vážnejšej krízy, stále viac ľudí je odkázaných na humanitárnu pomoc, pričom stúpa aj teroristická hrozba. Tieto skutočnosti naznačujú ďalšiu vlnu migrácie," dodal Szijjártó.



Podľa jeho vyjadrenia napriek tejto situácii zaznievajú z úst niektorých európskych lídrov vyhlásenia, ktoré je možné z hľadiska Afgancov vnímať ako pozvánku, dokonca viaceré členské krajiny Európskej únie chcú zorganizovať fórum o presídľovaní.



„Zo skúseností z udalostí pred šiestimi rokmi presne vieme, že budú nasledovať povinné kvóty. Už teraz sa hovorí o zjednocovaní rodín. Zdá sa, že sa významná časť členských krajín Únie vôbec nepoučila z toho, čo sa v roku 2015 a odvtedy udialo na európskom kontinente," uzavrel Szijjártó, ktorý pripomenul, že krajiny susediace s Afganistanom dali najavo svoj názor, že afganské problémy je potrebné vyriešiť v Afganistane.