Szijjártó predvolal veľvyslanca Ukrajiny pre protimaďarské útoky

Budapešť 17. júla (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Budapešti Šandor Fedir bol vo štvrtok predvolaný na maďarské ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v súvislosti s podpaľačstvom chrámu v Palaď-Komarivci v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a protimaďarským útokom. Podľa servera telex.hu to oznámil šéf rezortu diplomacie Péter Szijjártó, ktorý dodal, že obnovu chrámu maďarská vláda ešte vo štvrtok prevedie potrebné finančné prostriedky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Je neprijateľné, poburujúce, šokujúce a je veľkým sklamaním, že k takýmto brutálnym útokom namiereným proti národnostnému spoločenstvu môže dôjsť v krajine, ktorá údajne ašpiruje na vstup do Európskej únie,“ podčiarkol Szijjártó.



Minister zdôraznil, že tieto protimaďarské útoky sa začali pred desiatimi rokmi vo forme zákonov, keď sa maďarskej menšine na Ukrajine začali systematicky odoberať jazykové práva. „Je to desať rokov, čo začali systematicky, prostredníctvom zákonov, obmedzovať prístup k maďarskému materinskému jazyku, je to desať rokov, čo začali systematicky odoberať Maďarom možnosť učiť sa v ich materinskom jazyku, tak sa tieto útoky začali,“ povedal.



Za toto všetko je podľa Szijjártóa zodpovedný ukrajinský štát. „Už desať rokov žiadame o ukončenie. Desať rokov na každom existujúcom medzinárodnom fóre naznačujeme, že Maďari v Zakarpatskej oblasti sú vystavení vážnym útokom. Začalo to zákonmi, pokračovalo to núteným odvodom, fyzickým týraním a podpaľačstvom kostolov,“ dodal minister.



Odsúdil tiež skutočnosť, že európski politickí lídri privierajú oči a odmietajú uznať, že na Ukrajine, ktorú by podľa neho chceli rýchlou cestou pretlačiť do EÚ, dochádza „k hrubým, otvoreným útokom v kombinácii s fyzickým zastrašovaním maďarskej národnej komunity“.



Gréckokatolícky chrám v obci Palaď-Komarivci v Zakarpatskej oblasti podpálili neznámi páchatelia, ktorí naň tiež načmárali protimaďarské nápisy. Podľa servera mandiner.hu sa vďaka rýchlemu zásahu oheň ďalej nerozšíril, dvere sakristie však boli vážne poškodené.



Server publikoval fotografie múru kostola s nápismi „Na nôž s Maďarmi!“ a „Maďari zmiznite!“. Fotografie zverejnil na svojom účte na Facebooku aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. „Násilné odvody brancov, vraždy, podpaľovanie kostolov, podnecovanie nenávisti a zastrašovanie. Toto všetko sa deje našim ľuďom, Maďarom, v Zakarpatskej oblasti. Nedopustíme, aby sa to dialo, môžete sa na nás spoľahnúť!“ napísal Orbán.



Server telex.hu pripomína, že napätie medzi Ukrajinou a Maďarskom v poslednom období narastá. Od smrti Józsefa Sebestyéna, Maďara zo Zakarpatskej oblasti, uplynulo už vyše týždňa, no stále nie je jasné, čo jeho smrti prechádzalo. Server mandiner.hu a ďalšie maďarské provládne noviny písali, že ho pri snahe odviesť do armády tak zbili, že na následky zranení zomrel.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)